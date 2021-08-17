Gümüş yükseliyor mu? Gümüş piyasasında son durum ne? İşte detaylar...

17 Ağustos gününe ait gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın dışında yatırım yapmak isteyenler gümüş piyasasına yöneliyor. Peki, Gümüşün değeri ne kadar? Artacak mı? İşte detaylar...

Son dönemlerde oldukça popüler yatırımlar arasında yerini alan gümüş, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında da yerini alıyor. Arama motorlarında gümüş piyasasının son durumu araştırılıyor.

İşte 17 Ağustos gümüş piyasa hareketleri...

1 gram gümüşün değeri alışta 6,52 TL, satışta 6,52 TL'dir.

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