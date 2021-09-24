Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 24 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 226 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.197 olarak açıklanırken; 221 kişi hayatını kaybetti, 20.458 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Eylül tarihinde yapılan 355 bin 226 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 27.197 olarak açıklanırken; 221 kişi hayatını kaybetti, 20.458 hasta da iyileşti....

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