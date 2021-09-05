05 Eylül 2021, Pazar

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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 5 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 Giriş Tarihi: 05.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan 279 bin 063 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.391 olarak açıklanırken; 269 kişi hayatını kaybetti, 24.289 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan 279 bin 063 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.391 olarak açıklanırken; 269 kişi hayatını kaybetti, 24.289 hasta da iyileşti.

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