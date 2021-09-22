Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Eylül tarihinde yapılan 351 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.168 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 23.096 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Eylül tarihinde yapılan 351 bin 655 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.168 olarak açıklanırken; 242 kişi hayatını kaybetti, 23.096 hasta da iyileşti...

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