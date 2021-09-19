Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 19 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Eylül tarihinde yapılan 338 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.398 olarak açıklanırken; 213 kişi hayatını kaybetti, 27.160 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Eylül tarihinde yapılan 338 bin 873 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.398 olarak açıklanırken; 213 kişi hayatını kaybetti, 27.160 hasta da iyileşti.

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