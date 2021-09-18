Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 18 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Eylül tarihinde yapılan 335.244 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.161, vefat sayısı 221 ve iyileşen hasta sayısı 24.023 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 18 Eylül tarihinde yapılan 335.244 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 26.161, vefat sayısı 221 ve iyileşen hasta sayısı 24.023 olarak açıklandı.

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