Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 16 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Eylül tarihinde yapılan 343 bin 142 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.118 olarak açıklanırken; 262 kişi hayatını kaybetti, 32.249 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 16 Eylül tarihinde yapılan 343 bin 142 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.118 olarak açıklanırken; 262 kişi hayatını kaybetti, 32.249 hasta da iyileşti.

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