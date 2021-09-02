02 Eylül 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 2 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 Giriş Tarihi: 02.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Eylül 2021 tarihinde yapılan 305 bin 047 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.496 olarak açıklanırken; 283 kişi hayatını kaybetti, 20.004 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 2 Eylül 2021 tarihinde yapılan 305 bin 047 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 23.496 olarak açıklanırken; 283 kişi hayatını kaybetti, 20.004 hasta da iyileşti.

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