Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Eylül tarihinde yapılan 310 bin 546 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.352 olarak açıklanırken; 243 kişi hayatını kaybetti, 25.616 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Eylül tarihinde yapılan 310 bin 546 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.352 olarak açıklanırken; 243 kişi hayatını kaybetti, 25.616 hasta da iyileşti.

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