Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ağustos tarihinde yapılan 290 bin 186 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.912 olarak açıklanırken; 245 kişi hayatını kaybetti, 12.175 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Ağustos tarihinde yapılan 290 bin 186 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 17.912 olarak açıklanırken; 245 kişi hayatını kaybetti, 12.175 hasta da iyileşti....

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