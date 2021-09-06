06 Eylül 2021, Pazartesi
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Türkiye'de corona virüsü rakamları kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 6 Eylül)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Eylül 2021 tarihinde yapılan 301 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.962 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 29.327 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Eylül 2021 tarihinde yapılan 301 bin 164 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 20.962 olarak açıklanırken; 271 kişi hayatını kaybetti, 29.327 hasta da iyileşti.
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