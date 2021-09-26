Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 26 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Eylül tarihinde yapılan 341 bin 221 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.861 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 24.875 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 26 Eylül tarihinde yapılan 341 bin 221 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 25.861 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 24.875 hasta da iyileşti...

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