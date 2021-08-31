Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ağustos tarihinde yapılan 297 bin 167 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.893 olarak açıklanırken; 252 kişi hayatını kaybetti, 14.106 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 31 Ağustos tarihinde yapılan 297 bin 167 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.893 olarak açıklanırken; 252 kişi hayatını kaybetti, 14.106 hasta da iyileşti....

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