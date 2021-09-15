SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Eylül)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Eylül tarihinde yapılan 341.004 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.224, vefat sayısı 248 ve iyileşen hasta sayısı 28.556 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Eylül tarihinde yapılan 341.004 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.224, vefat sayısı 248 ve iyileşen hasta sayısı 28.556 olarak açıklandı.





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