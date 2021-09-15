15 Eylül 2021, Çarşamba

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 15 Eylül)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 Giriş Tarihi: 15.09.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Eylül tarihinde yapılan 341.004 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.224, vefat sayısı 248 ve iyileşen hasta sayısı 28.556 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Eylül tarihinde yapılan 341.004 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.224, vefat sayısı 248 ve iyileşen hasta sayısı 28.556 olarak açıklandı.


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