30 Ağustos 2021, Pazartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 30 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 Giriş Tarihi: 30.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ağustos tarihinde yapılan 283 bin 250 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.557 olarak açıklanırken; 245 kişi hayatını kaybetti, 13.401 hasta da iyileşti....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 30 Ağustos tarihinde yapılan 283 bin 250 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.557 olarak açıklanırken; 245 kişi hayatını kaybetti, 13.401 hasta da iyileşti...




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