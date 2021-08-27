27 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 27 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 Giriş Tarihi: 27.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 295 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.340 olarak açıklanırken; 244 kişi hayatını kaybetti, 14.528 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 295 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.340 olarak açıklanırken; 244 kişi hayatını kaybetti, 14.528 hasta da iyileşti...

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