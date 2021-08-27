Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 295 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.340 olarak açıklanırken; 244 kişi hayatını kaybetti, 14.528 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Ağustos tarihinde yapılan 295 bin 647 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 18.340 olarak açıklanırken; 244 kişi hayatını kaybetti, 14.528 hasta da iyileşti...

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