Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 293 bin 037 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.191 olarak açıklanırken; 230 kişi hayatını kaybetti, 15.273 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 293 bin 037 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.191 olarak açıklanırken; 230 kişi hayatını kaybetti, 15.373 hasta da iyileşti..

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