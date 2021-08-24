25 Ağustos 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 24 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 293 bin 037 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.191 olarak açıklanırken; 230 kişi hayatını kaybetti, 15.273 hasta da iyileşti..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 24 Ağustos tarihinde yapılan 293 bin 037 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.191 olarak açıklanırken; 230 kişi hayatını kaybetti, 15.373 hasta da iyileşti..

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