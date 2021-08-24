Masterchef 2021 poşe yumurta tarifi! Poşe yumurta nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

Sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef 2021'de poşe yumurta yapıldı. Yarışmayı izleyen ve takip edenler poşe yumurta hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, merak edilen poşe yumurta nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılmaktadır. İşte detaylar...

Sevilen yarışma programı MasterChef 2021'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan poşe yumurta yapmasını istedi. Yarışmanın ardından poşe yumurta tarifi merak edenler yoğun şekilde poşe yumurta nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.

Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.

Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.

Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.

2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.

Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.

Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.

Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.

Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.

Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin.

HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

1 adet taze yumurta

Su

Sirke (isteğe bağlı)

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