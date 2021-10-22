Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 22 Ekim)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ekim 2021 tarihinde yapılan 363 bin 553 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.192 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 30.302 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Ekim 2021 tarihinde yapılan 363 bin 553 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 28.192 olarak açıklanırken; 228 kişi hayatını kaybetti, 30.302 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ