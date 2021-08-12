Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ağustos tarihinde yapılan 281 bin 535 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.261 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 15.685 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Ağustos tarihinde yapılan 281 bin 535 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.261 olarak açıklanırken; 138 kişi hayatını kaybetti, 15.685 hasta da iyileşti.

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