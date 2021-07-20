20 Temmuz 2021, Salı

HABERLER

2021 Kurban Bayramı: Kısa, uzun, anlamlı, dualı bayram mesajları! En güzel resimli bayram mesajları...

En güzel bayram mesajları!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.07.2021

En güzel bayram mesajları ve resimli bayram mesajları arama motorlarında sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca müslüman tarafırnan heyecanla beklenen bayram geldi. Corona virüsü salgını sebebiyle seyahat ve ziyaretlerin kısıtlı olacağı bu bayramda mesaj ve aramalar daha sık kullanılacak.

Özellikle corona virüsü salgını sebebiyle seyahat ve misafirlikler daha önceki bayramlara göre daha az olacak. Bu sebeple birçok kişi mesaj ve arama ile bayramlaşacak.

EN GÜZEL BAYRAM MESAJLARI!

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban bayramınız mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile kurban bayramınız mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tatlandıran, gerçekten güzel ve bereketli bir Kurban bayramı dileriz. Hayırlı Bayramlar...

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kurban Bayramınızın, neşeyle gelip tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi Bayramlar!

EN GÜZEL RESİMLİ BAYRAM MESAJLARI!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
20 Temmuz dolar, euro, sterlin fiyatları! 20 Temmuz dolar, euro, sterlin fiyatları!
Gram altın düştü mü? Gram altın düştü mü?
Bakan Koca güncel rakamları açıkladı! Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör