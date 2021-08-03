Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ağustos tarihinde yapılan 256 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.832 olarak açıklanırken; 126 kişi hayatını kaybetti, 6.243 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ağustos 256 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.832 olarak açıklanırken; 126 kişi hayatını kaybetti, 6.243 hasta da iyileşti...

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