03 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 3 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ağustos tarihinde yapılan 256 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.832 olarak açıklanırken; 126 kişi hayatını kaybetti, 6.243 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 3 Ağustos 256 bin 163 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 24.832 olarak açıklanırken; 126 kişi hayatını kaybetti, 6.243 hasta da iyileşti...

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