Son dakika haberleri: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
2021 Kurban Bayramı geldi çattı. Özel sektör ve Kapu personelleri, bayram tatili hakkında araştırma yapıyor. Kabine toplantısında alınacak kararın ardından tatil günlerinin netleşmesi bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı ne zaman? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?
İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı geldi çattı. Binlerce çalışan hem tatil günlerini hem bayram tarihini araştırıyor. Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylı bilginin Başan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından duyurması bekleniyor.
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