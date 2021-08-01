Son dakika haberi: KPSS soru ve cevap anahtarları yayınlandı! İşte ÖSYM ile 2021 KPSS soruları ve cevap anahtarları...
2021 KPSS genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının tamamlanmasının ardından adaylar tarafından merakla beklenen soru ve cevaplar ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine sunuldu. Bu gelişme sonrası KPSS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusu arama motorlarında aranmaya başlandı. İşte ÖSYM aracılığıyla 2021 KPSS genel yetenek - genel kültür ile eğitim bilimleri soruları ve cevap anahtarlarının ayrıntıları...
2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2021) genel yetenek - genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Kamu personeli olmak isteyerek sınava giren adaylar doğru - yanlış sayılarına bakarak puan tahmini yapmak amacıyla soru ve cevap anahtarlarına erişmek isteyerek KPSS soruları ve cevap anahtarları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI!
2021 KPSS 2021 KPSS genel yetenek - genel kültür ile eğitim bilimleri soruları soruları ve cevap anahtarları ile merak edilen diğer tüm detaylar şöyle;
KPSS SORULARI YAYINLANDI!
ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden KPSS genel yetenek ve genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının sorularının %10'luk bölümü yayınlandı.
GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ
EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 16 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kamu Personeli Seçme Sınavında 15 dakika kuralını uygulayacağını açıkladı. Buna göre adaylar, 10.15'te yapılacak sınav için en geç okul binalarına 10.00'da girmeleri gerekiyor. 10.00'dan sonra sınava girecek olan adaylar, sınav binalarına giremeyecek.
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