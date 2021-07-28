Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Temmuz tarihinde yapılan 257 bin 474 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.291 olarak açıklanırken; 76 kişi hayatını kaybetti, 4.197 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Temmuz tarihinde yapılan 257 bin 474 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.291 olarak açıklanırken; 76 kişi hayatını kaybetti, 4.197 hasta da iyileşti...

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