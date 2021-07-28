28 Temmuz 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 28 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 Giriş Tarihi: 28.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Temmuz tarihinde yapılan 257 bin 474 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.291 olarak açıklanırken; 76 kişi hayatını kaybetti, 4.197 hasta da iyileşti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 28 Temmuz tarihinde yapılan 257 bin 474 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 22.291 olarak açıklanırken; 76 kişi hayatını kaybetti, 4.197 hasta da iyileşti...

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