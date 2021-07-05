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Son dakika haberleri: Kabine toplantısı yapılacak mı? Bayramda şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? İşte detaylar...

Kabine toplantısı yapılacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

Milyonlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. 1 Temmuz kararlarının ardından kabine toplantısının yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Kabine toplantısının tarihini merak edenler arama motorlarında, "kabine toplantısı ne zaman?" sorgusunu yapıyor. Peki, kabine toplantısı yapılacak mı? Tarihi ne zaman? Hangi kararlar açıklanacak? Bayramda şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? Kurban bayramı kararları... (corona virüsü)

Tam kapanma ve kademeli normalleşme sürecinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinin başladığını açıklamıştı. Bayram ile ilgili yeni kararlar merakla bekleniyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılan konular arasında. kabine toplantısı ne zaman? Bayram'da şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Sabah'ta yer alan habere göre, bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor. Güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülecek gündem maddelerinden olacağı toplantıda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin Kabine'ye bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda KKTC'ye yapılacak ziyaret öncesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alınacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesinin 5 Temmuz'da toplanması bekleniyor.

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