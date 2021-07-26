Masterchef 2021 ahtapot salatası tarifi! ahtapot salatası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?
Sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef 2021'de ahtapot salatası yapıldı. Yarışmayı izleyen ve takip edenler ahtapot salatası hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, merak edilen ahtapot salatası nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılmaktadır. İşte detaylar...
Sevilen yarışma programı MasterChef 2021'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan ahtapot salatası yapmasını istedi. Yarışmanın ardından çahtapot salatası tarifi merak edenler yoğun şekilde ahtapot salatası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...
AHTAPOT SALATASI MALZEMELERİ
1 kg ahtapot
1 çorba kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı sirke
80 gram kurutulmuş domates
1 diş ince kıyılmış sarımsak
2 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
AHTAPOT SALATASI YAPILIŞI
Ahtapotu tuz, şeker ve sirke eklediğiniz suda 45 dakika haşlayın. Sudan çıkarıp kabuklarını soyun. İri parçalar halinde doğradıktan sonra, servis tabağına alın. Üzerine şeritler halinde doğradığınız kurutulmuş domates, sarımsak, limon suyu ve zeytinyağı ekleyip harmanlayın. Yarım saat dinlendirip servis yapın.
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