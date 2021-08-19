Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ağustos tarihinde yapılan 292 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.320, 216 kişi hayatını kaybetti, 14.743 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 19 Ağustos tarihinde yapılan 292 bin 538 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 19.320, 216 kişi hayatını kaybetti, 14.743 hasta da iyileşti.

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