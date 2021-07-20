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2021 Kurban Bayramı: Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı!

Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 Giriş Tarihi: 20.07.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı 2021 yılında yapılan Taksim Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Vatandaşlardan bayram namazına büyük ilgi gösterildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. İkinci katı kadınlara ayrılan cami tamamen dolarken, vatandaşların büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı.

Taksim Meydanı'na yapılan ve 28 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camii tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı. Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

SECCADESİ OLMAYANLARA TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı Namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

ANNELERİ NAMAZ KILARKEN ÇOCUKLAR YİNE OYUNDAYDI

Kurban Bayramı Namazı için Taksim Camii'ne gelen kadınlara çocukları da eşlik etti. İkinci katta anneleri namaz kılan çocuklar, oyun oynamaktan geri durmadı.

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