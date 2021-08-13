Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan 285 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.372 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 16.492 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan 285 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.372 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 16.492 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ