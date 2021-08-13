14 Ağustos 2021, Cumartesi

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 13 Ağustos)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 Giriş Tarihi: 13.08.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan 285 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.372 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 16.492 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Ağustos tarihinde yapılan 285 bin 242 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 21.372 olarak açıklanırken; 157 kişi hayatını kaybetti, 16.492 hasta da iyileşti.

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