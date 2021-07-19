19 Temmuz 2021, Pazartesi

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Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

Kurban bayramı namazı ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Kurban bayramı geldi çattı. Milyonlarca müslüman için büyük önem arz eden gün ile ilgili ibadetler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, İzmir bayram namazı saati ve Diyanet bayram namazı saatleri haberimizde...

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 Giriş Tarihi: 19.07.2021

Her yıl olduğu üzere bu yıl da kurban bayramı milyonlarca insan tarafından kutlanacak. Kurban Bayramı yaklaştıkça hakkındaki araştımalarda artıyor. Kurban Bayramı hakkında bilgiler arama motorları aracılığıyla ediniliyor.

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

İstanbul bayram namazı saati gibi detaylar bu araştırmaların içerisinde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde milyonlarca kişi bayram namazı saatini öğrenmek ve erkenden camideki yerini almak için bilgi arayışında.

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2021 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23'te kılınacak

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da kılınacak.

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de bayram namazı saat 06.36'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır. 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam gerekli duaları okur, cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Kurban bayramı namazı: İstanbul, Ankara ve İzmir Kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? | İl il bayram namazı saatleri

EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Bayram namazı da tıpkı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınmaz. Diyanet'in açıklamasına göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır.
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