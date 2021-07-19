İl il bayram namazı saatleri... Son dakika haberleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?
İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirler bayram namazı için hazırlık yapıyor. Bayram sabahı camiye gidecek olan vatandaşlar arama motorlarında İstanbul bayram namazı saati, Ankara bayram namazı saati, İzmir bayram namazı saati, Antalya bayram namazı saati ve diğer iller ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da kurban bayramı namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Evde bayram namazı kılınır mı? İşte detaylar...
Kurban bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda müslüman cemaati bayram namazlarında bir araya getirecek. Birçok büyükşehirde bayram hazırlıkları devam ederken, bayram ile ilgili detaylar da merak konusu oldu.
Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet İşleri tarafından açıklandı. Milyonlarca kişi bayram namazı saatleri ve diğer ibadetler ile ilgili detayları araştırıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2021 Kurban Bayramı namazı İstanbul'da 06.23'te kılınacak
ANKARA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat 06.10'da kılınacak.
BALIKESİR 06:31
BARTIN 06:09
BATMAN 05:42
BAYBURT 05:40
BİLECİK 06:21
BİNGÖL 05:42
İTLİS 05:37
BOLU 06:13
BURDUR 06:25
BURSA 06:25
ÇANAKKALE 06:36
ÇANKIRI 06:06
ÇORUM 06:00
KAHRAMANMARAŞ 05:59
KARABÜK 06:08
KARAMAN 06:15
KARS 05:28
KASTAMONU 06:03
KAYSERİ 06:02
KIRIKKALE 06:08
KIRKLARELİ 06:29
KIRŞEHİR 06:07
KİLİS 06:00
KOCAELİ 06:20
KONYA 06:16
KÜTAHYA 06:23
MALATYA 05:52
MANİSA 06:35
MARDİN 05:44
MERSİN 06:10
MUĞLA 06:34
MUŞ 05:38
NEVŞEHİR 06:06
NİĞDE 06:07
ORDU 05:48
OSMANİYE 06:03
RİZE 05:37
SAKARYA 06:18
SAMSUN 05:53
SİİRT 05:38
SİNOP 05:56
SİVAS 05:54
ŞANLIURFA 05:52
ŞIRNAK 05:37
TEKİRDAĞ 06:29
TOKAT 05:55
TRABZON 05:41
TUNCELİ 05:45
UŞAK 06:27
VAN 05:31
YALOVA 06:23
YOZGAT 06:03
ZONGULDAK 06:11
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
1. Rekat
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Ardından 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara bırakılır. 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam gerekli duaları okur, cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
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