19 Temmuz 2021, Pazartesi
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İstanbul Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saati...
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayram namazı saati de merak konusu oldu. İstanbul'da milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı Namazı'nda saf tutacak. Peki Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı saati...
2021 Kurban Bayramı'nın gelmesiyle beraber bayram namazının saati de merak konusu oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük ilimizde bayram namazı saati...
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bayram namazı vakitleri takviminde İstanbul için namaz saati 06:23 olarak açıklandı.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ
Başkent Ankara'da bu yıl Kurban Bayramı namazı saat 06:10'da kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
Ege'de yer alan İzmir'deki vatandaşlar ise saat 06:36'da Kurban Bayramı namazını kılacaklar.
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