Masterchef 2021 Çökertme kebabı tarifi! Çökertme kebabı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

SEvilen yarışma programlarından biri olan MasterChef 2021'de çökertme kebabı yapıldı. Yarışmayı izleyen ve takip edenler çökertme kebabı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, merak edilen çökerme kebebı nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılmaktadır. İşte detaylar...

Sevilen yarışma programı MasterChef 2021'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan çökertme kebabı yapmasını istedi. Yarışmanın ardından çökertme kebabı tarifi merak edenler yoğun şekilde çökertme kebabı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

ÇÖKERTME KEBABI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

250-300 gr jülyen kesilmiş et

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

4 dolu yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

1 fiske tuz (yoğurt için)

4 adet orta boy patates

1 çay kaşığı tuz (patatesler için)

Sıvı yağ (kızartmak İçin)

1 kaşık domates biber sosu ya da salça

1 kaşık sıvı yağ

SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Yağlarından arındırılmış biftek ya da bonfile dilimlerini uzun ince şeritler halinde kesin. Eti marine edebilmek adına tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Streç film ile üzerini örtün ve 1 saat buz dolabında dinlendirin. Patatesleri kibrit büyüklüğünde kesin. Bol sıda bekletin. Küçük bir tencerede kızdırdığınız derin yağda birkaç partide altın sarısı rengini alana kadar kızartın. Kağıt havlu serdiğiniz bir tabağa alıp dinlendirin. Döküm tavada az miktar yağ ile etleri kızartın. Tereyağını ekleyin. Marine olan etleri yüksek ateşte pişirin. Renk aldıklarında tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi katıp ocaktan alın. Domatesli sosu hazırlayın. Servis tabaklarına sırasıyla; kızartılmış kibrit patates, çırpılmış sarımsaklı yoğurt, domates sos ve sotelenmiş et dilimlerini alıp kızarmış domates ve yeşil biberle süsledikten sonra bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

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