1100 TL yardım parası sorgulama: e-Devlet 1100 TL yardım parası nasıl sorgulanır? Şartları ne? Bitti mi?
Vatandaşlar arasında ihtiyaç sahibi olanlar corona virüsü salgını döneminde yardım parasından faydalanmak için araştırmalarını yapıyor. 2 milyonun üzerinde haneye ihtiyaç destek yardım parası verildi. Arama motorlarında konu hakkında birçok sorgulama yapılıyor. Özellikle yardım parası alabilmek için gerekli olan şartlar ve yardım parasının devam edip etmediği sorgulanıyor. İşte detaylar...
Tam kapanma döneminde vatandaşlara verilen 1100 TL yardım parası FAZ 3 dönemi ödemeleri devam ediyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz aylarda Bakan Derya Yanık, 2 milyonun üzerindeki haneye sosyal yardım parası ödendiğini açıklamıştı. Peki, e-Devlet 1100 TL yardım parası nasıl sorgulanır? Şartları ne? Bitti mi?
E-DEVLET 1100 TL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
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