15 Temmuz 2021, Perşembe

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 15 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 Giriş Tarihi: 15.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 232 bin 257 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.304 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.103 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 232 bin 257 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.304 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.103 hasta da iyileşti.

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