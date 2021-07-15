Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 232 bin 257 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.304 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.103 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Temmuz tarihinde yapılan 232 bin 257 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 7.304 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.103 hasta da iyileşti.

DİĞER

HABERLER HABERLERİ