22 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 22 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Temmuz tarihinde yapılan 214 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.586, vefat sayısı 52 ve iyileşen hasta sayısı 5.093 olarak açıklandı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Temmuz tarihinde yapılan 214 bin 196 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 9.586, vefat sayısı 52 ve iyileşen hasta sayısı 5.093 olarak açıklandı.

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