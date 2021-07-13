Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Temmuz tarihinde yapılan 234 bin 439 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.285 olarak açıklanırken; 46 kişi hayatını kaybetti, 5.162 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 13 Temmuz tarihinde yapılan 234 bin 439 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 6.285 olarak açıklanırken; 46 kişi hayatını kaybetti, 5.162 hasta da iyileşti.

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