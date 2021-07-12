12 Temmuz 2021, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük corona virüsü tablosu - 12 Temmuz)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı!
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 Giriş Tarihi: 12.07.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Temmuz tarihinde yapılan 227 bin 273 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.404, 49 kişi hayatını kaybetti, 5.506 hasta da iyileşti.

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 12 Temmuz Pazartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

Bakan Koca 12 Temmuz Pazartesi günü 5 bin 404 vakaya rastlandığını duyurdu. Ayrıca 49 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

İŞTE GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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