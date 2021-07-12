Kurban Bayramı tatili ne kadar olacak? Hangi gün başlayacak hangi gün sona erecek? Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası merak edilen Kurban Bayramı Tatili ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Peki 2021 Kurban Bayramı Tatili hangi gün başlayacak ve hangi gün sona erecek? Arefe günü tatil olacak mı? İşte tüm merak edilenler... | Son dakika haberi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili karar verildi.
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazartesi günkü yarım günlük iznin tam gün olarak değiştirildiğini belirtirken, 17-26 Temmuz arasında resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Böylece bayram tatilinin 9 gün olacağı kesinleşti.
Başkan Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Fiili olarak 16 Temmuz-26 Temmuz'a kadar tatil etmiş oluyorlar. 16'sında mesai olacak." ifadesini kullandı.
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