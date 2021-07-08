Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Temmuz tarihinde yapılan 226 bin 427 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.171 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.012 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Temmuz tarihinde yapılan 226 bin 427 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.171 olarak açıklanırken, 48 kişi hayatını kaybetti, 5.012 hasta da iyileşti.

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