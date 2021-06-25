Survivor 2021 İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?
Sevilen yarışma programı Survivor'da finale yükselen İsmail Balaban'ın yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Yarışmayı izleyenler arama motorlarında İsmail Balaban ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, İsmail Balaban kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?
Survivor yarışma programının sevilen simalarından İsmail Balaban finale yükseldi. İsmail Balaban'ın yaşı, hayatı ve kariyeri programı izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar..
İSMAİL BALABAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?
İsmail Balaban, 3 Eylül 1987, Antalya doğumlu, Türk pehlivandır. 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazanmıştır. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edilmiştir.
Antalya'nın, Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve Ali Gürbüz gibi önde gelen başpehlivanları arasında yer alan İsmail Balaban, imkansızlıklara rağmen pes etmeyerek er meydanının yıldızları arasına adını yazdırdı. 1987'de Elmalı (Akçay köyü) - Antalya'da dünyaya geldi. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir.
2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü
2013 Kırkpınar başpehlivanlığı
2014 Kurtdereli başpehlivanlığı
2014 Kırkpınar ikinciliği
2015 Kurtdereli ikincliği
2016 Kurtdereli üçüncülüğü
2017 Kırkpınar başpehlivanlığı
2018 Kurtdereli başpehlivanlığı
2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği
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