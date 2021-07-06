Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 226 bin 651 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.299 olarak açıklanırken, 37 kişi hayatını kaybetti, 4.446 hasta da iyileşti..

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 226 bin 651 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.299 olarak açıklanırken, 37 kişi hayatını kaybetti, 4.446 hasta da iyileşti..

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