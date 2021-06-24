24 Haziran 2021, Perşembe

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EBA başvuru ekranı! EBA e-kurs başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci ve öğretmenler EBA e-kursa nasıl başvurur?

EBA e kurs başvurusu nasıl yapılır?
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Giriş Tarihi: 24.06.2021

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimde destek amacıyla ortaya çıkartılan EBA e-kurs başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, DYK başvuru tarihi ne? EBA e-kurs başvurusu nasıl yapılır? Öğrenci ve öğretmenler EBA e-kursa nasıl başvurur?

E-kurs girişi nasıl yapılır? Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-kurs başvuruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Başvurular ise e-kurs sistemi üzerinden gerçekleşiyor.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME E-KURS ÖĞRETMEN BAŞVURU TARİHLERİ 2021

21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Kurslar 5 Temmuz'da başlayıp 27 Ağustos'ta sona erecek.

E-KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

E-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi
Açık Lise Öğrenci Girşii
Mezun Öğrenci Girişi

Şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLA

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