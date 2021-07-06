Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu?
Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar tüm Türkiye'yi duygulandıran ve gururlandıran sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Merve Akpınar'ın röportajı ardından spor kulüpleri ve sanatçılardan destek geldi. Peki, Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden gündemde? İşte detaylar...
Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" ifadeleriyle tüm Türkiye'yi duygulandırdı ve gururlandırdı. Peki, Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında?
MERVE AKPINAR KİMDİR?
Şanlıufra'da yaşayan Merve Akpınar 13 yaşında ve onuklu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyor. Öğretmeni Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynuyor. Yaptığı röportajla Türkiye'de gündeme oturdu.
SPOR KULÜPLERİNDEN MERVE AKPINAR'A DESTEK YAĞDI!
Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız! #MerveAkpınar pic.twitter.com/y5NgB36dUu— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 5, 2021
Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 5, 2021
Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor.
İyi ki varsın #MerveAkpınar ❤️ pic.twitter.com/5mGPzBuuL2
Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. 👏🏻👏🏻👏🏻— Beşiktaş JK (@Besiktas) July 5, 2021
Yanındayız #MerveAkpınar pic.twitter.com/W0neDKpgV3
Senin ve bu ülkenin umudu kız çocuklarımızın her daim #Yanındayız #MerveAkpınar pic.twitter.com/7dg9anJeoF— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 6, 2021
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