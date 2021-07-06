06 Temmuz 2021, Salı

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Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden gündem oldu?

Merve Akpınar kimdir?
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Giriş Tarihi: 06.07.2021

Şanlıurfalı hentbolcu Merve Akpınar tüm Türkiye'yi duygulandıran ve gururlandıran sözleriyle sosyal medyada gündem oldu. Merve Akpınar'ın röportajı ardından spor kulüpleri ve sanatçılardan destek geldi. Peki, Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında? Neden gündemde? İşte detaylar...

Şanlıurfalı 13 yaşındaki minik hentbolcu Merve Akpınar, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek hep beni dışladılar. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye" ifadeleriyle tüm Türkiye'yi duygulandırdı ve gururlandırdı. Peki, Merve Akpınar kimdir? Kaç yaşında?

MERVE AKPINAR KİMDİR?

Şanlıufra'da yaşayan Merve Akpınar 13 yaşında ve onuklu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyor. Öğretmeni Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynuyor. Yaptığı röportajla Türkiye'de gündeme oturdu.

SPOR KULÜPLERİNDEN MERVE AKPINAR'A DESTEK YAĞDI!

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