Son dakika haberi: Memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar? Polis, doktor, öğretmen, avukat ve araştırma görevlisi maaşları...
TUİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından binlerce kişi yeni maaşlarını merak ediyor. Arama motorlarında memur maaşları ile ilgili birçok detay araştırılıyor. Aile yardımı ödeneği (AGİ) dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya yükseldi. İşte detaylar...
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.
Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2021 yılı ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 8,45 gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 5,45 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,45 artış yapıldı.
Söz konusu dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da aynı oranda artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liradan 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 276 liraya yükseldi.
Kamuda görevli genel müdürün maaşı 16 bin 110 lira, üniversite mezunu memur için 5 bin 243 lira, öğretmen için 6 bin 553 lira, polis memuru için 7 bin 431 lira, uzman doktor için 10 bin 93 lira oldu.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR? EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI...
Temmuz 2021 dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (Türk lirası)
Unvanlar
Derece
Net görev aylığı (*)
2021 Ocak
2021 Temmuz
Genel Müdür
1/4
14.917
16.110
Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)
1/4
7.862
8.493
Memur (Üniversite Mezunu)
9/1
4.866
5.243
Öğretmen
1/4
6.074
6.553
Kaymakam 1. Sınıf
1/4
13.671
14.792
3/1
7.858
8.488
Polis Memuru
8/1
6.883
7.431
Uzman Doktor
1/4
9.337
10.093
Hemşire (Üniversite Mezunu)
5/1
5.893
6.357
Mühendis
1/4
8.025
8.669
Teknisyen (Lise Mezunu)
11/1
5.063
5.456
Profesör
1/4
12.881
13.936
Araştırma Görevlisi
7/1
7.621
8.231
Vaiz
1/4
6.311
6.810
Avukat
1/4
7.663
8.277
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