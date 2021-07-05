05 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika haberleri: Kurban Bayramı ne zaman? Arife hangi gün? Şehirler arası seyahat yasağı var mı?

Kurban Bayramı ne zaman?
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 Giriş Tarihi: 05.07.2021

2021 Kurban Bayramı tüm islam alemi için önemli günlerden biri. Resmi tatil olarak geçen dini bayramlardan biri de kurban bayramıdır. Birçok çalışam Kurban Bayramı'nın tarihini araştırıyor. Öte yandan şehirler arası seyahat yasağı olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak mı?

İslam alemi için en önemli günler arasında yer alan Kurban Bayramı geldi çattı. Binlerce çalışan hem tatil günlerini hem bayram tarihini araştırıyor. Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

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