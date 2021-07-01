01 Temmuz 2021, Perşembe

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Dream Games, Peak Games ve Getir'in ardından Türkiye'nin yeni "unicorn"u oldu!

Türkiye'nin yeni unicornu Dream Games!
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Türkiye'nin yeni "unicorn"u Dream Games oldu. Böylelikle 1 milyar dolara ulaşan startup yine oyun sektöründen çıkmış oldu. Son turunda 155 milyon dolarlık yatırım alan Dream Games, böylelikle toplamda 212 milyon dolar yatırıma ulaşmış oldu. İşte detaylar...

Türkiye'nin yeni unicorn'u (1 milyar dolar değerlemeyi aşan startup) yine oyun sektöründen çıktı.

Dream Games, son yatırım turunda 155 milyon dolarlık yatırım alarak 1 milyar dolar değerleme ile Türkiye'nin yeni unicorn'u oldu. Böylece Dream Games'in bugüne kadar aldığı toplam yatırım 212 milyon dolara ulaştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada seri B yatırım turunda şirketten en büyük pay alan yatırımcılar Index Ventures ve Makers Fund olurken, Balderton Capital, IVP ve Kora da şirkete yatırım yaptı.

Dream Games, daha önce 2020 Kasım ayında Makers Fund liderliğinde 7,5 milyon dolar ve Şubat 2021'de Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar yatırım almıştı.

Türkiye'nin ilk unicorn şirketi 2020 yılında 1 milyar dolar değerlemeyi aşan Peak Games olmuştu. ABD'li oyun şirketi Zynga, Peak'i 1,8 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Diğer bir unicorn olan Getir ise, bu ayında başında aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı.

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