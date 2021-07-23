Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Temmuz tarihinde yapılan 219 bin 528 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.094 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.215 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Temmuz tarihinde yapılan 219 bin 528 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 11.094 olarak açıklanırken; 60 kişi hayatını kaybetti, 5.215 hasta da iyileşti.

GÜNLÜK COVID-19 TABLOSU

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