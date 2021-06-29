29 Haziran 2021, Salı

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Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı (Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu - 29 Haziran)

Bakan Koca güncel rakamları açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 Giriş Tarihi: 29.06.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Haziran tarihinde yapılan 229 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.846, hasta sayısı 510 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 6.536 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156 olarak açıklandı.

Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 29 Haziran tarihinde yapılan 229 bin 846 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.846, hasta sayısı 510 olarak açıklanırken; 53 kişi hayatını kaybetti, 6.536 hasta da iyileşti. Toplam vaka sayısı ise 5 milyon 420 bin 156 olarak açıklandı.
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